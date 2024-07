Nuovo sponsor Juve, le ultime

Attraverso un post pubblicato sui social, la Juventus ha annunciato e confermato l a separazione dal main sponsor Jeep : "Il viaggio conta più della destinazione, grazie Jeep". L’accordo tra le parti, infatti, scadeva il 30 giugno 2024. Di seguito il comunicato pubblicato a dicembre 2020:“Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus”) comunica di aver raggiunto con FCA Italy S.p.A. (“FCA”) l’accordo per il rinnovo della sponsorizzazione della maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24.Tale accordo scaturisce dalla reciproca soddisfazione di una partnership di successo che accompagna Juventus ed il brand Jeep dalla stagione sportiva 2012/2013.L’accordo prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di € 45 milioni e componenti variabili in funzione dei risultati sportivi”.La Juventus ha annunciato di recente una nuova partnership globale con Fanatics, leader nel settore dello sport digitale, che gestirà l'e-commerce, la vendita al dettaglio e la produzione del merchandising bianconero per undici anni. Questo accordo mira a espandere il marchio e l'offerta di prodotti per i tifosi a livello mondiale.Tuttavia, la Juventus è ancora alla ricerca di un nuovo sponsor di maglia per sostituire Jeep. Francesco Calvo sta gestendo la situazione, ma non è facile raggiungere i livelli di introito del precedente sponsor. Recentemente, c'è stata una trattativa con Riyadh Air, compagnia aerea saudita, che ha offerto 120 milioni per sei anni, proposta respinta dalla Juventus poiché ritenuta insufficiente rispetto ai guadagni garantiti da Jeep. Sono stati fatti tentativi anche con Saudi Arabian Airlines, interessata a vari club tra cui Roma e Newcastle. La Juventus deve trovare una soluzione prima dell'inizio del prossimo campionato, con la possibilità di iniziare il pre stagione senza sponsor sulla maglia.