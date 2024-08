Juventus, le ultime su Sancho

Conclusa la trattativa per l'approdo a Torino di Teun Koopmeiners ora il mercato della Juventus potrebbe non essere ancora chiuso. Infatti, la dirigenza bianconera è al lavoro per un nuovo rinforzo, un rinforzo di tutto rispetto sugli esterni. Il suo nome è Jadon, del Manchester United. Come riferito da Romeo Agresti nella diretta YouTube su IlBianconero ( QUI ) non dipenderà da Federico Chiesa.La Juventus infatti è confidente di cedere Chiesa in questi ultimi giorni di mercato, conteso tra Barcellona e Liverpool. La volontà bianconera infatti è quella di arrivare a Jadon Sancho ovviamente a determinate condizioni. Ricordiamo che l'ingaggio di Sancho è decisamente elevato, 9 milioni a stagione, l'accordo potrebbe trovarsi qualora lo United versasse una parte dell'ingaggio, come accaduto con il Borussia Dortmund.





