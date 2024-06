Una priorità chiara da mesi e che ora sta diventando sempre più concreta. La Juventus ha individuato in Teunl’obiettivo principale del prossimo mercato estivo. La prima proposta da 40 milioni più 5 di bonus non è stata accettata dall’Atalanta ma la trattativa va avanti. Nel frattempo Cristiano Giuntoli ha trovato una bozza d’intesa con gli agenti del forte centrocampista olandese, così da avanzare almeno dal punto di vista degli accordi personali. Per un accordo con l'Atalanta, invece, servirà ancora tempo e servirà soprattutto battere la concorrenza di altri club, come il Liverpool ma non solo.