Juventus interessata a Renato Veiga: 18 presenze con il Chelsea, i numeri stagionali

I numeri di Veiga in stagione con il Chelsea

Tra i tanti giocatori che la Juventus sta valutando per la difesa c'è anche il nome diIl giocatore è sotto contratto con il Chelsea, è portoghese e compirà a luglio 22 anni. Ecco i suoi numeri stagionali con la squadra inglese.Veiga ha trovato spazio con Enzo Maresca anche se non è uno dei titolari. Il giocatore infatti è stato utilizzato soprattutto in Conference League, dove ha sempre giocato titolare fino ad ora. In Premier League invece solo 176 minuti disputati. In totale comunque, è stato in campo per 1166 minuti da inizio stagione, realizzando due goal e fornendo un assist.