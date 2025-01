Solo l'Inter come la Juventus: bianconeri e nerazzurri meglio di chiunque in Serie A

AFP or licensors

Inter e Juventus davanti a tutti in Serie A

Verso il big match tra Juventus e Milan, i bianconeri stanno preparando al meglio una gara di fondamentale importanza, con l'obiettivo di entrare in zona Champions e staccare rossoneri e. La squadra di Thiago Motta ha recuperato Vlahovic, anche se il serbo probabilmente non partirà dal primo minuto. Ci sarà anche il nuovo arrivato, mentrenon è stato tesserato in tempo. In vista della partita di questa sera, la Juventus può contare su un dato fiducioso, soprattutto se confrontato a livello europeo.

Juve e Inter non hanno subito nessuna rete dalla distanza nel corso di questo campionato di Serie A. Nei top 5 campionati europei solo Lille e Newcastle si affiancano a bianconeri e nerazzurri per questo dato.