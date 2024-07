Juan Cabal l'ultimo soffiato all'Inter: i precedenti

Juanè l'ultimo, andando in ordine cronologico, dei colpi di mercato che la Juventus riesce a soffiare all'Inter. Per il giocatore colombiano dell'Hellas Verona sembrava decisamente in pole position Beppe Marotta con la sua Inter, fino a che sotto traccia si è inserito Cristiano Giuntoli riuscendo a superare a pochi metri dal traguardo la concorrenza nerazzurra e l'epilogo ormai lo sappiamo: Juan Cabal ha firmato ieri il suo contratto con la Juventus.Nell'ultimo anno e mezzo però la storia sembra ripetersi. Il primo con cui è accaduto è stato Gleison, il difensore brasiliano infatti quando doveva dare l'addio al Torino era letteralmente ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra fino all'inserimento lampo die bianconeri ed al suo arrivo a Caselle. Il resto è storia e ormai lo sapete, ora Gleison ha anche rinnovato fino al 2029. L'ultimo in ordine temporale, prima di Juan Cabal, è stato Tiago, l'acquisto dello scorso mercato di gennaio. Il suo contratto sarebbe scaduto al termine della stagione e già c'era un accordo di massima con i nerazzurri ma la Juventus lo ha acquistato a gennaio per anticipare la concorrenza. Juan Cabal quindi è l'ultimo dei giocatori soffiati all'Inter sul mercato ma quali saranno i prossimi?





