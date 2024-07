, da leader della Juventus, ha dato il via ufficiale alla nuova stagione con un messaggio di entusiasmo e determinazione. Con un post sui social, il brasiliano ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno al club e per l'inizio della preparazione per la prossima stagione."Da oggi si inizia a preparare la stagione! Forza @juventus, felice di essere di nuovo a casa", ha scritto Danilo su Instagram, condividendo il suo entusiasmo e il suo impegno per il futuro della squadra. Il post, accompagnato dall'emoji del cuore bianconero e nero, sottolinea il forte legame del giocatore con il club e il suo desiderio di contribuire ai successi futuri della Juventus.