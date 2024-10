Infortunio Mckennie: domani gli esami

C'è attesa per capire le reali condizioni di; il centrocampista texano, convocato con gli Stati Uniti, non parteciperà alla partita della nazionale. Mckennie è infatti rientrato dal ritiro perché non disponibile per la prossima partita degli Stati Uniti. La Juventus effettuerà gli esami al J Medical per avere il quadro della situazione.Il comunicato della nazionale ha parlato di "lieve lesione". Se confermata, Mckennie potrebbe saltare la Lazio. Tutto però sarà chiarito dopo gli esami che il giocatore effettuerà nella giornata di domani.