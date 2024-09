Il principale indiziato è Nico Gonzalez

Non vanno dimenticati Weah e Cambiaso

L'ottimo esordio di Francisco Conceicao aveva lasciato intravedere una potenziale scheggia impazzita con cui rompere le partite più bloccate. Una freccia dalla faretra di Thiago Motta, che però ora non sarà utilizzabile per diverso tempo. Il portoghese infatti ha subito un infortunio muscolare. Tra dieci giorni le sue condizioni verranno monitorate, ma i tempi di recupero potrebbero essere lunghi. Ora Thiago Motta dovrà trovare delle soluzioni per sopperire all'assenza del portoghese.Potrebbe scattare l'ora di Nico Gonzalez. L'argentino è arrivato dalla Fiorentina per 39 milioni di euro e ha esordito con la sua nuova divisa nel match contro la Roma subentrando a Dusan Vlahovic. Nico gioca nel medesimo ruolo del portoghese e come il lusitano predilige il piede mancino. Il sostituto naturale dunque sarà proprio l'ex Fiorentina, viste le caratteristiche simili all'ex Porto.A breve comunque Motta potrebbe ritrovare Timothy Weah. L'ex Lille aveva avuto un ottimo impatto nella sfida contro il Como, confermando anche quello che aveva fatto vedere durante il ritiro estivo. Contro i lombardi si era procurato un infortunio muscolare, ma il giocatore potrebbe recuperare proprio per la sfida contro l'Empoli. Di fatto andrebbe a colmare il lato destro del campo, anche se le caratteristiche del giocatore sono diverse sia da Conceicao che da Nico Gonzalez. C'è anche l'ipotesi Cambiaso, l'ex Bologna ha già occupato la zona alta della fascia in situazioni di emergenza.





