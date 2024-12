Juventus-Cagliari, tornerà Cambiaso?

Ladeve accantonare presto il pareggio di ieri sera allo Stadium contro il Venezia. I bianconeri di Thiago Motta infatti torneranno a giocare martedì sera all'Allianz Stadium contro il Cagliari per la sfida importante di Coppa Italia, l'interrogativo dei tifosi però è: tornerà a disposizione Andrea Cambiaso?Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport il terzino azzurro della Juventus avverte ancora dolore, sembrava potesse recuperare almeno per la panchina della sfida contro il Venezia ma in rifinitura aveva ancora male. Difficile quindi che a distanza di soli due giorni possa essere recuperato, al momento filtra pessimismo.