Come sta Weah?

Il punto sugli infortunati Juve

L'infermeria è già relativamente piena, per essere solo il 5 ottobre. Ma al di là dell'aspetto numerico a pesare sono soprattutto i nomi dei giocatori che in un batter d'occhio hanno iniziato ad affollarla. Il pensiero corre subito e inevitabilmente a, rimasto vittima di un brutto infortunio nella notte memorabile dellaa Lipsia, che gli ambienti e i professionisti del JMedical li conoscerà fin troppo bene nei prossimi mesi. Ma ai box, al momento, c'è anche - di nuovo -E la notizia, comunicata oggi in conferenza stampa da Thiago Motta, è per certi versi una sorpresa, perché solo ieri si era detto che l'esterno statunitense era tornato ad allenarsi in gruppo e sembrava vicino al ritorno tra i convocati. Non sarà così, perché evidentemente i test sul campo non hanno dato riscontri positivi, costringendo Weah ad arrendersi ancora alla sua caviglia malandata, con la speranza che la sosta possa aiutarlo a recuperare al 100%.Il figlio d'arte, comunque, è "in buona compagnia". Tra gli indisponibili, infatti, ci sono anche, che a sua volta potrebbe rivedersi con la squadra di Thiago Motta tra un paio di settimane dopo il secondo problema muscolare accusato in questo inizio di stagione, e un altro elemento "di peso" come, che punta il big match di San Siro contro l'Inter del prossimo 27 ottobre. In infermeria, infine, anche il lungodegente, finito di nuovo sotto i ferri per un altro intervento al ginocchio dopo quello di inizio estate: per lui, a oggi, è previsto uno stop di circa un mese, ma le sue condizioni dovranno essere valutate giorno dopo giorno.





