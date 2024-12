Quando rientrano gli infortunati della Juventus

Il sospiro di sollievo tirato al momento della lettura del bollettino medico si è trasformato… in una lunga apnea per i tifosi della, ancora in attesa di rivedere in campoper il quale il 23 ottobre scorso sono state "escluse lesioni". Quello del brasiliano, fermatosi nel riscaldamento prima del match contro lo Stoccarda per un problema fisico che sembrava essere di poco conto, è forse il caso più enigmatico tra quello dei tanti bianconeri infortunatisi di recente, ma non scherza nemmenoche sì, una lesione l'ha riportata, ma pur sempre di basso grado, e pertanto a quest'ora avrebbe già dovuto essere tornato in campo.Ad oggi non ci sono date precise per il rientro dei due sudamericani, ma in realtà nemmeno per, alle prese con un affaticamento muscolare, e soprattutto per, la cui assenza si sta facendo sentire più di altre perché Thiago Motta non ha nessun giocatore che può essere considerato un suo "vero" vice. Stesso discorso pere pure per, costretto a saltare la trasferta di Lecce per un fastidio all'adduttore destro accusato durante il secondo tempo del match contro l'Aston Villa. La Juve, insomma, non può fare altro che aspettare. Con una pazienza che forse non sapeva nemmeno di avere…





