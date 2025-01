Juventus, incubo 'Napoli': da quanto perde consecutivamente in trasferta

Getty Images

Lagiocherà contro ilin trasferta nella 22esima giornata di campionato. Una partita molto difficile per i bianconeri che si troveranno davanti la capolista in un grande momento di forma. Ma non solo, perché la Juve negli ultimi anni ha sempre perso allo stadio "Maradona".La striscia di vittorie consecutive casalinghe del Napoli contro la Juventus è arrivata a cinque. L'ultima risale a marzo scorso quando i bianconeri furono sconfitti per 2-1. Non era mai capitato al Napoli di ottenere così tante vittorie consecutive sui rivali. Solo in tre occasioni nella storia la Juve ha perso più di cinque volte contro lo stesso avversario in trasferta consecutivamente, ovvero Roma, Inter e Fiorentina ma tutte tra gli anni 40 e gli anni 60.