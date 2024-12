Il calendario della Juventus a gennaio

Ladeve sfruttare le prossime due partite di campionato per non sbagliare e risalire la classifica visto che poi, dopo Venezia e Monza, inizierà un calendario pieno di impegni molto complicati. Da fine dicembre fino a fine gennaio la squadra di Thiago Motta avrà tantissime partite e la maggior patte di queste contro squadre di alto valore.La Juventus dopo Natale affronterà lain casa, ilnella semifinale di Supercoppa Italiana (e una tradovesse andare in finale), quindi il Torino nel derby cittadino dell'11 gennaio. Gli impegni successivi in Serie A riguarderanno poia fine mese di gennaio. Una montagna da scalare cui si aggiungono altri due match in Champions: Bruges-Juventus del 21 gennaio e Juventus-Benfica del 29.