Centrocampo Juventus: quante scelte per Thiago Motta

Se c'è un reparto in cui la Juventus oggi conta tante soluzioni è il centrocampo, che rispetto al passato, è decisamente più ricco di soluzioni. Con il rientro di Douglas Luiz, Thiago Motta ha addirittura cinque giocatori per due sole maglie. Ecco chi rischia di stare fuori contro il Torino nel derby.questi i cinque centrocampisti a disposizione della Juventus. Solo due di loro però partiranno dal primo minuto. I favoriti per giocare sono ancora Locatelli e Thuram, con Douglas Luiz, Fagioli e Mckennie in panchina. Quest'ultimo però resta un'opzione concreta per Thiago.