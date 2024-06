Come spiega Il Corriere dello Sport, all'inizio del raduno del 10 luglio non ci saranno né Dusanné Kenanalla Continassa. Entrambi gli attaccanti, infatti, saranno ancora in vacanza dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, al di là di come andrà per loro l'Europeo. Per lo stesso motivo Thiago Motta non troverà neanche Federico, che peraltro dovrà decidere in tempi rapidi se restare o meno alla, mentre Areksarà ancora ai box per l'infortunio che lo ha costretto a operarsi e Moisepotrebbe essere in partenza. Insomma, ad oggi l'attacco bianconero rimane un'incognita.