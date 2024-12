Processo plusvalenze e manovra stipendi Juventus: prima udienza preliminare

Va avanti l'inchiesta sulle plusvalenze e la manovra stipendi della Juventus. Quest'oggi al tribunale di Roma: il club bianconero, come responsabile amministrativo, insieme all’ex presidenteal viceall’allora ade ad altri dirigenti ed ex, torneranno infatti in aula.Prevista per oggi la prima audienza preliminare a carico degli ex dirigenti dellaI reati contestati sono aggiotaggio, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza. Il processo, dopo la decisione del Gup riguardante la competenza territoriale, è stato "spostato" da Torino a Roma. Come riferisce il Corriere Torino, pare invece andare verso l’archiviazone la posizione, già stralciata dalla Procura, di Francescoed Enrico(ex componenti del cda); oltre che di Stefaniae Roberto(revisori per Ernst&Young