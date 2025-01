La partita tra Juventus e Milan segna il primo impegno del 2025 e la corsa al primo trofeo della stagione. I bianconeri vogliono una vittoria per cominciare l'anno nel modo giusto, e cercare di regalare la Supercoppa a Thiago Motta dopo diversi pareggi deludenti. In occasione della partita d'esordio nella competizione, l'allenatore bianconero ha recuperato altri due giocatori che erano stati indisponibili nelle scorse settimane. Si tratta di, che avevano saltato proprio il match contro la Fiorentina per infortunio. I due si sono allenati con il gruppo, e con la conferenza di Thiago Motta (in programma alle ore 12:30) si conosceranno meglio le loro condizioni verso il match di domani sera.