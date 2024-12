DaNuova giornata di allenamento al Training Center per la Juventus che domani, martedì 17 dicembre 2024, giocherà per la quarta volta consecutiva all'Allianz Stadium nel mese di dicembre e affronterà il Cagliari.La sfida che vedrà protagonisti i bianconeri alle 21:00 sarà valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e coinciderà con l'esordio nella competizione per la squadra di Thiago Motta. Per gli isolani, invece, questa sarà la terza gara nella coppa nazionale dopo i successi contro Carrarese e Cremonese rispettivamente ai trentaduesimi e ai sedicesimi di finale.Oggi, vigilia del match contro i sardi, il gruppo ha lavorato alla Continassa focalizzando l'attenzione sul possesso palla, dopo l'iniziale fase di riscaldamento.