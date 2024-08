Una nuova ala per il debutto contro il Como il 19 agosto e un'altra entro la fine del mercato il 30 agosto. Per lanon è solo una missione, ma una vera corsa contro il tempo. Il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, punta ad assicurarsi Nico Gonzalez per la prima partita di campionato. Sebbene i giorni a disposizione siano pochi, a La Continassa si respira un clima di ottimismo e i recenti colloqui hanno dato segnali positivi. Questo è quanto sta emergendo infatti in queste ore. E l'obiettivo della Juve è rispettare in pieno questo programma che si è venuto a creare.