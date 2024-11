Juventus imbattuta dopo 11 giornata: l'ultima volta con Pirlo

Cinque vittorie, sei pareggi e, soprattutto, zero sconfitte. Dopo undici giornate di campionato, i bianconeri continuano a mantenere l'imbattibilità in Serie A, confermandosi come l'unica squadra a non aver ancora subito ko, tra i confini nazionali, in questa prima parte di stagione. Un primato che la Juventus è tornata a fare registrare dopo ben quattro anni dall'ultima volta.L'ultima volta che la Juventus è rimasta imbattuta in campionato per le prime 11 giornate risale alla stagione 2020/21, ovver quella con Andrea Pirlo in panchina. In quell'occasione, la formazione bianconera collezionò 6 vittorie e 5 pareggi nelle prime undici uscite ufficiali.





