Quanto è durata l'imbattibilità della Juventus in Serie A?

L'imbattibilità della Juventus in campionato - per quanto concerne i goal subiti - si è conclusa alla settima giornata del campionato di Serie A. La Juve, infatti, aveva chiuso le prime sei giornate di Serie A senza incassare reti e per 88 minuti ha sognato di poter fare lo stesso anche contro il Cagliari. E invece il rigore di Marin, procurato da Piccoli su fallo di Douglas Luiz, ha spezzato definitivamente la striscia di risultati.L'imbattibilità della Juventus in Serie A si è chiusa dopo poco meno di sette partite. Per la precisione, Di Gregorio e Perin hanno mantenuto la porta inviolata per 628 minuti.