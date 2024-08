, noto scrittore di fede bianconera, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dicendo la sua sulle ambizioni stagionali dellae sul possibile arrivo di: "Più che un sogno, tornare a vincere lo scudetto è una aspettativa. Sono convinto che lotteremo fino in fondo con l'Inter. Sancho? Io preferirei! Perché se Sancho dovesse funzionare, di fatto faremmo un piacere al Manchester United: gli valorizzeremmo un giocatore. In caso contrario, i rischi sarebbero maggiori: l'inglese sarebbe uno dei più pagati in rosa e se le cose non vanno bene conterebbe poco che parte dell'ingaggio è pagato dagli inglesi. Non mi piace proprio di principio l'idea di avere un calciatore in parte stipendiato da un altro club".