Laha già preso una decisione importante riguardo al futuro di Federico, influenzata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e avallata tecnicamente da Thiago. Giuntoli ha individuato le priorità per la squadra e sembra che Chiesa non rientri nei piani futuri.Nel sistema di gioco preferito da Thiago Motta, il 4-2-3-1, c'è spazio per Kenan Yildiz, un giovane talento che può ricoprire diverse posizioni nell'attacco. Thiago Motta ha dichiarato che Yildiz è in grado di giocare in qualsiasi ruolo offensivo, dimostrando grande fiducia nelle sue capacità. Questo schema tattico e la versatilità di Yildiz potrebbero rendere superflua la presenza di Chiesa, portando la Juventus a considerare altre soluzioni per il futuro dell'attaccante italiano.La scelta di Giuntoli e il supporto di Motta mostrano una chiara direzione strategica per la Juventus, che mira a valorizzare i giovani talenti e a costruire una squadra equilibrata e competitiva.