Sostituto Cambiaso: la Juventus ce l'ha già?

In attesa di capire cosa succederà con Andreail cui futuro alla Juventus rimane incerto visto l'interessamento del Manchester City che potrebbe presto tramutarsi in un'offerta ufficiale, il club bianconero si è comunque già tutelato sul mercato.Come scrive il Corriere dello Sport, la Juve si è già messa al riparo prendendo Alberto Costa, terzino che come Cambiaso può giocare sia a destra sia a sinistra. Il portoghese deve ancora esordire con i bianconeri ma è già stato convocato per l'ultima partita di campionato contro il Milan. In più, la Juventus ha chiuso per Renato Veiga, che può giocare a sinistra.