Adzic, il messaggio ai tifosi

Nella giornata di ieri è stato depositato il contratto di Adzic come nuovo giocatore della Juventus. Il talento classe 2006 ha salutato la sua ormai ex squadra, il Budućnost Podgorica, con un messaggio sui social."Grazie di tutto! È stato un onore indossare la maglia del Buducnost in tutti questi anni e difendere i colori biancoblu. Questo club e i suoi tifosi rimarranno per sempre impressi nel mio cuore. Ringrazio tutti quelli del club che hanno creduto in me e mi hanno permesso di presentarmi e raggiungere obiettivi che rimarranno per sempre impressi nella storia. Auguro al mio Buducnost e ai miei fedeli fan di esibizioni di successo in Europa".