Nico Gonzalez alla Juventus: riscatto obbligatorio? La formula

è arrivato alla Juventus quest'estate in prestito dalla Fiorentina per una cifra di 8 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,4 milioni. Ma il giocatore sarà riscattato in modo obbligatorio dal club? Ecco i dettagli del trasferimento.Come scritto dalla Juventus nel comunicato, "l’accordo prevede inoltre lUfficiamente quindi l'argentino è arrivato in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni anche se il raggiungimento di esse sono solo una formalità. Nico Gonzalez può essere considerato un giocatore della Juve a titolo definitivo e a dimostrazione di ciò il club ha già iscritto nel bilancio la cifra totale per il suo cartellino.