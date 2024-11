Cambiaso può diventare il capitano della Juventus?

In campo ma anche nello spogliatoio, chi sta diventando sempre più centrale nella. E la dimostrazione era arrivata già nel derby d'Italia contro l'Inter.Come riferisce il Corriere dello Sport, durante il derby d'Italia, in occasione di entrambi i rigori concessi all'Inter, Cambiaso ha parlato pacatamente con l'arbitro Guida, in quello che sembrava, sostenendo le proprie ragioni pur con tono rispettoso nei confronti del direttore di gara. Verrebbe da dire che per età e per maturazione potrebbe essere il capitan futuro, qualora poi Thiago Motta decidesse di averne uno fisso che non sia Danilo.