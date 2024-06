Lasta cercando di cedere, ma il portiere polacco non è concorde. Wojciech è fermamente convinto di mantenere il posto da titolare nonostante l'arrivo di Di Gregorio e desidera rimanere in bianconero fino al 2025, quando scadrà il suo contratto. La sua famiglia si sente a casa a Torino e non desidera un cambiamento. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di calciomercato.com, Szczesny avrebbe confidato ai suoi compagni di squadra il desiderio di concludere la sua carriera agonistica proprio alla Juventus. Adesso, il compito di far cambiare idea all'ex Arsenal spetta a Giuntoli.