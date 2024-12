Il "patto" dello spogliatoio Juventus

Ladopo la vittoria contro il Manchester City vuole trovare continuità e tornare al successo anche in campionato che manca da più di un mese. E nei giorni scorsi ci sarebbe stato un confronto nello spogliatoio per evitare altri passi falsi.C'è stato un confronto tra i giocatori per convincersi sulla necessità di evitare approcci sbagliati come quello contro il Bologna, riferisce Tuttosport. Un patto che si è traslato in campo nella feroce applicazione con cui la Juventus si è opposta “di squadra” al palleggio - che da delizioso è ormai degradato in lezioso - del Manchester City. Atteggiamento mentale che si dovrà rivedere con il Venezia anche se ovviamente con un diverso modo di affrontate tecnicamente e tatticamente la partita.