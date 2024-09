Verso Juventus-Napoli: il report dell'allenamento

A due giorni da, la squadra bianconera continua la preparazione. Ecco il report dell'allenamento odierno e su cosa Thiago Motta ha voluto lavorare in vista del big match."Continua per la Juventus la preparazione al prossimo match di Serie A contro il Napoli, in programma sabato 21 settembre alle 18:00 all’Allianz Stadium. La squadra, a lavoro già da ieri per arrivare al meglio alla sfida contro i partenopei, ha svolto la sessione d’allenamento mattutina allo Juventus Training Center ponendo particolare attenzione – dopo il riscaldamento iniziale – sul possesso palla. A chiudere la mattinata invece è stata una partitella, a due giorni dal prossimo appuntamento in calendario in questo fitto mese di settembre".