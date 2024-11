Juventus, il report dell'allenamento

Laprosegue il lavoro in questa sosta per le nazionali. Ecco il report del club bianconero sull'allenamento odierno."Secondo giorno di allenamenti al Training Center per la Juventus.I giocatori rimasti a Torino, non impegnati con le rispettive Nazionali, si sono nuovamente ritrovati quest'oggi agli ordini di Thiago Motta presso il centro sportivo bianconero.La sessione di lavoro odierna è iniziata con una fase di riscaldamento per proseguire, poi, con lavoro atletico e tecnico.Domani l'appuntamento è nuovamente fissato al mattino."