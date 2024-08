Juventus, il report dell'allenamento di oggi

La Juventus prosegue la preparazione in vista del primo impegno ufficiale in campionato contro il Como all'Allianz Stadium. Ecco il report dell'allenamento odierno."Altra mattinata in campo allo Juventus Training Center per la prima squadra, reduce dall’amichevole giocata sabato sera in trasferta a Pescara e terminata in pareggio sul 2-2 contro il Brest.Oggi il gruppo guidato da mister Thiago Motta, dopo il riscaldamento, si è concentrato soprattutto sulla fase di possesso palla.Domani, martedì 6 agosto, è in programma alle 18:30 la terza amichevole della pre-season della Juventus - una partita questa volta tutta a tinte bianconera nel match contro la Next Gen che andrà in scena all’Allianz Stadium."