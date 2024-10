Juventus, l'allenamento di mercoledì 9 ottobre

Dal sito ufficiale dellail report dell'allenamento odierno alla Continassa, che ha visto la presenza di alcuni ospiti speciali.Bianconeri in campo nella mattinata di mercoledì 9 ottobre al centro sportivo della Continassa.I giocatori rimasti a Torino, non impegnati con le rispettive nazionali, si sono nuovamente ritrovati quest’oggi agli ordini di mister Thiago Motta all’interno dello Juventus Training Center per una seduta cominciata con una fase di riscaldamento e poi proseguita con degli esercizi uno contro uno e due contro due alternati da un lavoro atletico.A conclusione dell’allenamento in campo anche alcuni giovanissimibianconeri che hanno potuto condividere il rettangolo verde del JTC con i loro idoli.