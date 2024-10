Juventus, l'allenamento di oggi

Laprosegue la preparazione verso il match contro la Lazio. Di seguito il report dell'allenamento odierno, in cui non è stato comunicato da parte del club il rientro in gruppo di, alle prese con il recupero dal problema alla caviglia."Alla Continassa si continua a lavorare, con vista Juve-Lazio.Il gruppo si è ritrovato in mattinata, come già ieri, per proseguire la preparazione in vista del ritorno in campo in Serie A sabato sera alle 20.45 all’Allianz Stadium contro la squadra biancoceleste.Nel menu di giornata, dopo la fase di riscaldamento e quella dedicata al lavoro atletico e fisico,Domani si prosegue, sempre al mattino."