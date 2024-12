DaAlla Continassa prosegue il lavoro della Juventus in vista del prossimo impegno ufficiale che sarà valido per la quindicesima giornata di campionato. Sabato 7 dicembre 2024, infatti, i bianconeri torneranno a giocare all'Allianz Stadium dopo tre trasferte consecutive, tra Serie A e UEFA Champions League, e se la vedranno con il Bologna. Fischio d'inizio fissato alle ore 18:00.Squadra in campo, dunque, questa mattina al Training Center, a due giorni dalla sfida contro gli emiliani. La sessione odierna, dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, è stata dedicata alla tattica e a esercitazioni su situazioni di gioco prima di essere conclusa con una partitella.