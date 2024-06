Davidha lasciato l’Al-Nassr e Riad per tornare all’Atletico Nacional, club dove è cresciuto, chiudendo così un'esperienza di due anni. Il portiere colombiano ha trovato il successo in Europa con Nizza, Arsenal e Napoli. L’Al-Nassr ha ufficialmente salutato Ospina con un messaggio emozionale sui social. Il suo addio, come riporta Tuttosport, apre le porte per Wojciech, con lapronta a cedere il portiere polacco che dovrebbe guadagnare circa 40 milioni in Arabia Saudita. Michele, ex Monza, arriverà in prestito oneroso alla Juventus con obbligo di riscatto, diventando il portiere titolare dopo Szczesny, mentre Mattiarimarrà come riserva.