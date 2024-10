La Juventus si prepara a rinforzare il reparto offensivo in vista di gennaio, cercando un'alternativa a Dusan Vlahovic, il giocatore più utilizzato da Thiago Motta in questa prima parte di stagione. Vlahovic ha disputato 9 partite tra campionato e Champions League, per un totale di 758 minuti, e ha già messo a segno 7 reti. Tuttavia, l'assenza di un vero vice per il bomber serbo preoccupa la dirigenza, soprattutto in vista di impegni futuri e del rischio di sovraccaricarlo.Il sostituto naturale di Vlahovic dovrebbe essere Arek Milik, ma il polacco è fuori causa da giugno a causa di un problema al menisco, e il suo rientro rimane un'incognita. A complicare ulteriormente la situazione ci sono anche gli infortuni di Nico Gonzalez, la squalifica di Conceicao e l'incertezza su Koopmeiners. Tutto ciò rende l'emergenza offensiva della Juventus ancora più evidente.In quest'ottica, la Juventus sta valutando diverse opzioni per gennaio. Tra i nomi in cima alla lista spicca quello di, attualmente in forza all'Udinese. Il giovane attaccante italiano, reduce da una stagione positiva, rappresenta un profilo interessante per la squadra bianconera. Alto e potente fisicamente, Lucca ha caratteristiche che lo rendono un potenziale vice-Vlahovic ideale, capace di fornire fisicità e presenza in area di rigore.