Laha mostrato un'elevata capacità di costruire azioni articolate, registrando ben 58 sequenze con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area, un dato che supera di almeno 18 unità quello di qualsiasi altra squadra in campionato. Questa statistica riflette la qualità del gioco di possesso dei bianconeri e la loro capacità di mantenere il controllo della palla per creare occasioni pericolose. Inoltre, solo l'Inter ha segnato più gol (quattro) rispetto alla Juventus (tre) al termine di queste sequenze di passaggi, dimostrando l'efficacia della manovra offensiva dei bianconeri in fase di finalizzazione.