Juventus, quanto costa Galeno?

La Juventus si rinforzerà sugli esterni dopo la cessione di Matias Soulé alla Roma e la situazione in bilico di Federico Chiesa. Tra i nomi in lista ci sono diversi giocatori del Porto, ovvero Conceicao, Pepe e Galeno. Come riportail club portoghese è costretto a fare uno sconto comitiva su uno di questi profili e l'indiziato sembra essere Galeno.Galeno è uno degli esterni offensivi che interessa alla Juventus. Il suo prezzo potrebbe abbassarsi intorno ai 35 milioni di euro. Cifra ben più bassa della clausola rescissoria. Tra gli altri nomi nei radar bianconeri ci sono Adeyemi, per cui sono avvenuti contatti diretti con l'entourage, senza dimenticare anche Sancho.