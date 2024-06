Lalavora per rifarsi la trequarti, e si arriva così al "sottopunta", il giocatore che dovrà coniugare creatività, dinamismo, precisione nei tocchi e forza fisica. Il favorito nella lista di Cristiano Giuntoli è Teundell'Atalanta, con cui c'è un'intesa per un contratto quinquennale a 4.5 milioni di euro annui, ma si deve ancora raggiungere un accordo con il club bergamasco. Il suo forfait all'Europeo a causa di un problema muscolare potrebbe accelerare i tempi. Come alternativa si valutadell'Udinese, più economico ma non per questo meno qualificato. Il lavoro di setaccio di Giuntoli prosegue con l'aiuto di Giuseppe Pompilio, in attesa dell'arrivo di Stefano Stefanelli come responsabile dello scouting. Lo riporta Tuttosport.