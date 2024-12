Il clima allo Stadium duranteè stato elettrico, ma non nel senso positivo del termine. L’apice del malcontento si è raggiunto dopo il gol del raddoppio firmato da Pobega, quando dalla curva sono partiti fischi e il classico coro “Fuori i co…”, seguiti da un omaggio ad Alessandro Del Piero, presente sugli spalti: “C’è solo un capitano.” Un richiamo nostalgico a tempi gloriosi, che sottolinea la delusione dei tifosi.A fine partita, quando la Juventus è andata come sempre a salutare i tifosi, i fischi si sono attenuati, lasciando spazio a un’amarezza generale. Il gol del pareggio ha mitigato solo in parte il disappunto del pubblico, con molti tifosi che avevano già abbandonato lo stadio prima del 2-2. L’umore riflette una realtà difficile: la Juventus ha ottenuto il quarto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League, il nono in 15 gare di Serie A.Questo andamento incerto rappresenta un record negativo per i bianconeri: mai così tanti pareggi nelle prime 15 giornate. La Juventus si trova ora a -7 dall’Atalanta capolista e, potenzialmente, a -8 dal Napoli, che deve ancora giocare.Le attenuanti non mancano, come l’assenza di diversi giocatori chiave e l’infortunio di Cambiaso dopo pochi minuti contro il Bologna, ma i numeri restano impietosi.