nuovo coro Curva Sud



“Juve alé

io penso solo a te perché

quando giochi io ritorno di nuovo bambino

difendere la maglia era il mio destino” pic.twitter.com/5pSM5bWkKf — PæP (@pepjumped) December 22, 2024

Dopo la partita, è emerso un video che sta rapidamente facendo il giro dei social, mostrando gli ultras della Juventus mentre intonano un nuovo coro. Il video, girato nel post-partita, cattura l’entusiasmo e la passione dei tifosi bianconeri, che, come di consueto, non si limitano a supportare la squadra solo durante la gara, ma continuano a far sentire la loro voce anche al termine del match. Questo nuovo coro, già diventato virale, ha conquistato il web grazie alla sua melodia coinvolgente e all’energia dei tifosi, diventando un simbolo del forte legame tra squadra e sostenitori.