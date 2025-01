Juventus, il no di Arthur che blocca l'uscita

Getty

vuole definire il proprio futuro al più presto e, se l’opzione Betis non dovesse concretizzarsi, prenderà in considerazione altre alternative. L'Atletico Madrid si è limitato a chiedere informazioni senza approfondire, e anche i contatti con il Girona si sono interrotti. Secondo Estadio Deportivo, il Como avrebbe mostrato interesse per il centrocampista per completare il reparto dopo l'arrivo di Maxence Caqueret. Cesc Fabregas avrebbe persino parlato con Arthur, ma il brasiliano avrebbe rifiutato, non volendo unirsi a una squadra con l'obiettivo di salvarsi. Per ora, Arthur attende il Betis, ma entro una settimana potrebbero aprirsi nuovi scenari.