Il Napoli ha ottenuto sei vittorie nelle ultime nove sfide contro lain Serie A, con un pareggio e due sconfitte. Questi sei successi eguagliano il numero di vittorie collezionate nei precedenti 22 incontri tra le due squadre nella competizione, che si chiudono con quattro pareggi e dodici sconfitte per il Napoli. Dalla stagione 2019/20 in poi, la formazione partenopea è diventata l’avversaria che ha battuto più volte i bianconeri in campionato, con un totale di sei vittorie, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra.