Fagioli Juve, il messaggio social

Tante polemiche, ma poi c'è il campo. Nicolòè reduce dall'esperienza a Euro 2024 che, per l'Italia, è stata fallimentare. Dal punto di vista personale, però, quando chiamato in causa il centrocampista ha risposto presente, sfoderando prestazioni di qualità che hanno fatto comprendere il motivo della convocazione. Adesso, per lui, è tempo di lavorare per farsi trovare pronto per l'inizio della stagione della nuova Juventus di Thiago Motta.Attraverso il proprio profilo Instagram, Fagioli ha condiviso una foto in palestra accompagnata dal messaggio: "Quello che ci definisce è come ci rialziamo dopo essere caduti".