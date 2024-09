Manuelha commentato sui social il pareggio 0-0 tra Juventus e Napoli, manifestando la sua delusione per il risultato. Il centrocampista ha dichiarato: "Non siamo felici del risultato, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Grazie ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita." Locatelli ha voluto così sottolineare l’impegno della squadra fino all’ultimo minuto, nonostante il mancato successo. L’appoggio del pubblico bianconero è stato riconosciuto come un elemento fondamentale durante la gara. Il messaggio evidenzia la voglia di riscatto della Juventus e la vicinanza tra giocatori e tifosi in un momento di difficoltà.