DaDi compleanni in bianconero Hans Nicolussi Caviglia ne ha vissuti tantissimi, quello di oggi però - 18 giugno 2024 - ha sicuramente un sapore speciale dopo aver sollevato al cielo di Roma, dopo una finale vissuta da protagonista, la Coppa Italia.Una vita alla Juventus per Hans che è cresciuto nel settore giovanile bianconero attraversando tutte le categorie da protagonista, migliorandosi quotidianamente dal punto di vista tecnico e tattico e maturando sotto ogni aspetto della gestione dei momenti all’interno della partita.Hans in questa stagione si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa, compresa la finale di Coppa Italia di poco più di un mese fa. Sceso in campo dal primo minuto, Hans ha dimostrato quanto sia affidabile sul rettangolo verde e ha conquistato il secondo trofeo della sua carriera in bianconero, dopo lo scudetto della stagione 2018/2019, quella dell’esordio in Prima Squadra nei minuti finali di Juventus-Udinese del marzo 2019.E allora tutti insieme, gli mandiamo i nostri auguri per un giorno così speciale.Buon compleanno, Hans!