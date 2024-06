Patrickè uno dei talenti che interessa molto alle big della Serie A - tra queste le cronache raccontano di un interessamento della Juventus -, e non solo. Tuttavia, il Lecce ha le idee chiare e non intende fare sconti in caso di cessione. Secondo il Corriere dello Sport, l'esterno classe 2004 partirà solo per offerte superiori ai. La stagione del gioiello danese è stata eccellente, con 34 presenze complessive, due gol e un assist. Il direttore tecnico del Lecce, Pantaleo Corvino, ha recentemente elogiato il giovane terzino, sottolineando le sue prestazioni e il potenziale futuro. Dorgu è diventato una pedina fondamentale per il Lecce e il club è determinato a massimizzare il suo valore sul mercato.