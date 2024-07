Lainizia l'anno nuovo con un fuoco d'artificio di grande impatto:. Tuttavia, il club bianconero non si ferma qui e si prepara ad accogliere la sua nuova guida per la stagione 2024-2025.arriverà a, pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura con la Vecchia Signora. Lo rivela Tuttosport.Dopo una rigenerante vacanza trascorsa con la moglie e le tre figlie nella loro casa di, in, l'ex allenatore delè carico e determinato a portare il suo stile di gioco innovativo alla Juventus. Il primo impegno ufficiale sarà mercoledì 10, quando Motta guiderà il raduno della squadra e i primi test medici.L'arrivo di Thiago Motta rappresenta un punto di svolta per la Juventus, che cerca di rinnovarsi e ritrovare il successo in campionato e in Europa. Il tecnico italo-brasiliano è noto per la sua visione tattica moderna e per la capacità di valorizzare giovani talenti, caratteristiche che si sposano perfettamente con le ambizioni della dirigenza bianconera.